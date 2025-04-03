Son Dakika... Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan ve yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan 4 işçiden 3'ü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son Dakika... Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:14

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Göçük altında kalan 1 işçi olaydan hemen sonra kurtarılırken, diğer 3 işçi ise ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralı olarak göçük altından kurtarılan işçilerden Engin Çekiç, Kadir Altınöz ve Halil Kartalmış sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı işçiler Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ile Halil Kartalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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