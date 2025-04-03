Son Dakika... Şanlıurfa'da 4 işçi göçük altında kaldı!
Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.
Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı.
Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: #Şanlıurfa #göçük #Son dakika
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