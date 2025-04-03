Son Dakika... Şanlıurfa'da 4 işçi göçük altında kaldı!

Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Son Dakika... Şanlıurfa'da 4 işçi göçük altında kaldı!
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İHA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 17:05

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı.

Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #Şanlıurfa #göçük #Son dakika

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