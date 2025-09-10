Son Dakika... Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 110 kişi ikinci gün de hakim karşısına çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 110 kişinin ilk duruşması 9 Eylül’de yapıldı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, salonunun daha büyük olması nedeniyle 20. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin duruşma salonunda görüldü.

Duruşma, sanık ifadelerinin tamamlanamaması nedeniyle 10 Eylül’e ertelenmişti. Duruşma ikinci günde devam etti, sanıkların büyük bir kısmının ifadeleri tamamlandı.

Sanıkların birçoğu yaptıkları savunmada, iddianamede yer alan suç tarihi ve suç yerinin yanlış bildirildiğini öne sürdü.

Ayrıca yine sanıkların birçoğu, polis tarafından “dağılın” uyarısında bulunulmadığını dile getirdi ve kendilerine “tuzak kurularak” görüntülerinin polis tarafından kaydedildiğini savundu.

Salonda bulunan sanıkların ifadelerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 saatlik ara veren mahkeme, daha sonra ara kararını açıkladı.

İKİNCİ ERTELEME

İlk iki gün gelemeyen sanıkların savunmaları yarın alınacak olmakla birlikte bir sonraki duruşma günü 31 Ekim 2025, saat 09.30 olarak belirlendi.

Aynı zamanda sanıklardan biri hakkındaki adli kontrol kararı; savunmasının alınmış olması, yargılamanın bulunduğu aşama ile şahsi ve sosyal durumu dikkate alınarak kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla 26 ve 27 Mart tarihlerinde gözaltına alınan 110 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, tensip zaptı üzerinden tutuklu bazı kişiler hakkında tahliye kararları da verilmişti. Mahkeme, haklarında tutuklama kararı bulunan Abuzer Görgüç, Kerem Gümre, Levent Dölek ve Hasan Bilgin için tahliye kararı vermişti.

Ayrıca mahkeme, soruşturma aşamasında haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner'in de bulunduğu bazı kişiler hakkındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına hükmetmişti.

İddianamede şüpheli olarak yer alan diğer kişiler hakkındaki tüm adli kontrol kararları da yine kaldırılmıştı. Davanın ilk duruşmasının 9-10-11 Eylül 2025 tarihleri arasında görülmesi kararlaştırılmıştı.