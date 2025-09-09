Son Dakika... Saray'ın hedefindeydiler: Manifest grubu üyelerine yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı!

HABER: BATUHAN SERİM

Küçükçiftlik Park’ta geçen günlerde Manifest grubunun düzenlediği +18 konserdeki danslardan sonra "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, “Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine” ifadelerini kullanmıştı.

Grup üyeleri, bugün savcılığın talimatıyla polis eşliğinde Çağlayan’daki adliyeye getirildi. Grup üyeleri savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Manifest grubu üyelerine, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol kararı verildi.