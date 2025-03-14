Son Dakika... Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 19:08

Güncelleme: 14.03.2025 - 19:57

İstanbul'da, DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte 26 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi tarafından terör örgütüne para aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un da "terör örgütünü finanse etmek" gerekçesi ile tutuklanmasına karar verildi.

4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri ise devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam etmişti.

Savcılık ifadeleri tamamlanan ve aralarında suç tarihinde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Maltepe İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe İlçe Belediye Başkanı Özel Kalemi Melih Morsünbül'ün de olduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Genç'in adliyede verdiği ifade ortaya çıkmış, Genç ifadesinde, "Hedefi durumunda olduğum bir örgüte yardım etmem söz konusu olamaz. Ben, vatanını ve milletini seven bir Türk vatandaşıyım"demişti.