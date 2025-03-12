Gözaltı kararı verilmişti: Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Emniyet'te
DHKP/C terör örgütünün işçi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, avukatı ile birlikte Emniyet'e geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda İstanbul’daki 15 ilçe belediyesi ile Samsun, Bursa ve İzmir illerinde toplam 34 adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.
ŞÜKRÜ GENÇ EMNİYET'TE
Hakkında gözaltı kararı olan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de dün 22.00 sıralarında avukatı ile Emniyet'e geldi.
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