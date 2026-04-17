Son dakika... Şarkıcı Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen 43 yaşındaki şarkıcı Rıza Tamer Şişman, kaldırıldığı hastanede öldü. Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu.

Şarkıcı Rıza Tamer, dün saat 20.00 sıralarında reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Şişman, buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Şişman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Şişman'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı.

Şişman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.