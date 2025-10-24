Son dakika... Savcı Yavuz Engin'e tehdit davasında tahliye!

Yenidoğan Çetesi davası savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında tahliye kararı çıktı.
Makamında ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan 6’sı tutuklu13 kişiden, kendini “Müsteşar Kemal” olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin dışındaki tutuklu sanıklar tahliye edildi.
Duruşma 12 Ocak'a ertelendi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da geçtiğimiz aylarda gün yüzüne çıkan Yenidoğan skandalında sanıklar hakim karşısına çıkıyor.
Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmekle suçlanan Mustafa Kemal Zengin’in de aralarında bulunduğu 13 sanık için Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.