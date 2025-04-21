Son Dakika... Seçil Erzan davasında ara karar
Son dakika haberi... Birçok ünlü futbolcunun da isminin geçtiği Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı.
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında ara karar açıklandı.
Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Seçil Erzan #karar #ara
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