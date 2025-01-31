Son dakika... Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu'ya zorla getirme kararı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:40

Güncelleme: 31.01.2025 - 16:32

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ile Fernando Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da olduğu sayıda kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu olan Denizbank Florya Şubesi'nin eski Müdürü Seçil Erzan'ın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün devam edildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Seçil Erzan, jandarma eşliğinde duruşmaya getirildi. Tutuksuz sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Hüseyin Elibol ve Nazlı Can da duruşmaya katıldı.

Duruşmada çok sayıda taraf avukatı ile bazı müştekiler de hazır bulundu. Denizbank'ın eski Genel Müdürü Hakan Ateş ile eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında birleştirme talebiyle düzenlenen ve devam eden dosyayla birleştirilen dava kapsamında beyanda bulunan Seçil Erzan, tahliyesini talep etti.

"HİLE KASTIM OLMADI"

Hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirten Erzan, "Benim hiçbir zaman birini aldatma durumum olmadı. Hile kastım olmadı. Fazlasıyla kazandırdığım paralarda da kimseden bir tek kağıt almadım. Niyetimin ödeme yönünde olduğunu görün. Paraların hiçbirisi bana resmi bir bankacılık işlemi için teslim edilmedi. Konuştuğumuz faizin bankacılık ürünü olmadığını herkes biliyordu" dedi.

"EMRE'NİN PARASI SEMİH'TE"

"Fatih Terim ve bir sürü insan ana parasından fazlasını aldı" diyen Seçil Erzan, savunmasının devamında futbolcular birbirlerini ikna ederek kendisine geldiklerini öne sürdü. Erzan, "Beni öldürmediler ama öldürmekten beter ettiler. Dayanamıyorum artık, 21 aydır tutukluyum. Hasta bir annem var, benden başka kimsesi yok. 30 ayrı kişi beni dolandırdı. Semih Kaya’ya neden gidilmiyor. Emre Belözoğlu’nun 700 bin doları Semih Kaya’da" ifadelerini kullandı.

ESKİ GENEL MÜDÜRLERE ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, savunması alınmayan sanık Süleyman Aslan hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme, 6 Aralık 2024'te Denizbank'taki Genel Müdürlük görevinden istifa eden Hakan Ateş ile eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun savunmalarının alınması için haklarında zorla getirme kararı çıkarılmasına da hükmetti.

Mahkeme ayrıca Ateş ve Aydoğdu hakkındaki delillerin tespit edebilmesi için aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Buse Terim ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu 20 müştekinin gelecek duruşmada mahkemeye gelmeleri için emniyet birimlerine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.