Son Dakika... Seçil Erzan’ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı!

Son dakika haberi... Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Erzan’ı adliyeye getiren aracın kaza geçirdiği ve camlarının kırıldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:59
Son Dakika... Seçil Erzan’ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı!
Abone Ol google-news

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek.

Tekrardan hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç kaza geçirdi. Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti.

Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getiriliyor.


Seçil Erzan haberleri Adliye haberleri kaza haberleri CEZAevi haberleri cezaevi aracı haberleri

İlgili Haberler

Seçil Erzan davasında yeni iddianame: Mağdur ve istenen ceza arttı!

Seçil Erzan davasında yeni iddianame: Mağdur ve istenen ceza arttı!
Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: 'Ölüm korkusu yaşayan birisi'

Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: 'Ölüm korkusu yaşayan birisi'
Seçil Erzan'ın hapsi istenmişti: Fatih Terim'den Denizbank'a tazminat davası!

Seçil Erzan'ın hapsi istenmişti: Fatih Terim'den Denizbank'a tazminat davası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz

CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz
Depremde hasar gören minareye leylek yuva yaptı: Onarım ertelendi

Depremde hasar gören minareye leylek yuva yaptı: Onarım ertelendi
AKP'nin kalesi Rize'de çay alım fiyatına 'tabutlu' protesto

AKP'nin kalesi Rize'de çay alım fiyatına 'tabutlu' protesto
25 Mayıs 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?”

25 Mayıs 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?”
AKP'nin TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AKP'nin TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Yengeç burcu yorumu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri nedeniyle kıskaca alındı: 10 müfettiş inceledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri nedeniyle kıskaca alındı: 10 müfettiş inceledi
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu