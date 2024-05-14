Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: 'Ölüm korkusu yaşayan birisi'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:12

Güncelleme: 14.05.2024 - 12:12

Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturmasında 5,5 ay önce tutuklandı.

Cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen ve ardından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, katıldığı bir YouTube kanalında cezaevi günlerini ve Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ı anlattı.

Cezaevinde Erzan ile vakit geçirmek istemediğini dile getiren Candan, "O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bize iyi gelmeyeceği için" ifadelerini kullandı.

"Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi" diye konuşan Candan, "Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir süre A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti" dedi.

Seçil Erzan’ın masum olduğunu düşündüğünü belirten Nihal Candan “Masum olduğunu düşünüyorum onun. Söylenilen kadar değildir. En fazla mesleğinde bir şeyleri kapatmak için hata yapmış ya da bir üst yönetime söylememiştir yani" diye konuştu.

Candan "Seçil Erzan mutlu muydu sizinle aynı koğuşta kalmaktan" sorusuna da ise "Onun işi daha zordu, iki deli. Deli derken bu kızlar cezaevinde gibi davranmıyor; kilo, saç cilt bakımı konuşuyorlar. Bu beyni oyalamak gerekiyordu" yanıtını verdi.

