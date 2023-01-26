Son Dakika: Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur yeniden tutuklandı
Son dakika haberi... Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak tanınan ve dün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yapılan duruşmada tahliye kararı verilen Emre Olur yeniden tutuklandı.
'Suç örgütü liderliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen ve 8 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Ahmet Emre Olur dün görülen duruşmada tahliye edildi.
Tahliyesinin ardından Olur hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilmişti.
Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın ise bugün sosyal medya hesabından Olur'un tutuklandığını duyurdu.
"TAHLİYESİNE İTİRAZ EDİLDİ"
Barkın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"E.Olur tutukluluğunun hukuki izahını yapamam ama gelişmeyi paylaşayım: Duruşma savcısı tahliye istedi. Mahkeme tahliyeye karar verdi. Başsavcı vekili itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti. Başsavcı vekili, üst numaralı Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Kabul edildi. E.Olur, tutuklu."
E.Olur tutukluluğunun hukuki izahını yapamam ama gelişmeyi paylaşayım:— Ersan Barkın (@ersanbarkinn) January 26, 2023
Duruşma savcısı tahliye istedi.
Mahkeme tahliyeye karar verdi.
Başsavcı vekili itiraz etti.
Mahkeme itirazı reddetti.
Başsavcı vekili,üst numaralı Ağır C.M’ye itiraz etti.
Kabul edildi.
E.Olur,tutuklu.
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