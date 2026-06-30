Son dakika... Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan isimlerden bir kişi adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edilirken, iki kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 12 kişi için ise, tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B., ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer ismin ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmasına hükmedilmişti.