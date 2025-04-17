Son Dakika... Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltına alındı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 13:36

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:43

8 yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden dün akşam saatlerinde tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı.

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Kozağaçlı'nın tahliyesine savcılığın itirazda bulunduğu ve bunun üzerine yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alındığı öğrenildi.

2017'de "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanan ÇHD Onursal Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı dün akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Kozağaçlı, tahliye sonrası yaptığı açıklamada "Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz" demişti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Ancak, tahliye kararına yapılan bir itirazla Kozağaçlı hakkında yeniden yakalama kararı verildi. Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kozağaçlı yakalama kararı doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Edinilen bilgiye göre Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı hakkında yeni bir soruşturma açılmadı.



Hükmünü tamamlayıp tahliye edilmesine dair savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yakalama çıkarıldığı ve sağlık muayenesinden sonra Çağlayan Adliyesi'ne getirileceği bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine Kozağaçlı'ya şartlı tahliye kararı veren Bakırköy İnfaz Hakimliği itirazı kabul ederek şartlı tahliye talebinin kabulü kararını kaldırarak talebin reddi kararı vermiştir.