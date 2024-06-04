Son Dakika... Ses yalıtımlı odada yıllarca çocukları istismar etmişti: Metin Şenay davasında karar

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:26

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:45

İstanbul Bağcılar'da, sucu dükkanının arka tarafında yaptırdığı ses yalıtımlı odada 12 yaşından küçük çocukları yıllarca istismarda bulunan ve istismar görüntülerini video kaydına alarak bilgisayarında saklayan istismarcı sucu Metin Şenay'ın yargılandığı davada bugün karar açıklandı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya mağdur yakınları ile avukatları katılırken, tutuklu sanık Metin Şenay ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

SANIKTAN AHLAKSIZ SAVUNMA

Sanık Metin Şenay, mahkemedeki son sözünde, okulun önünden kaçırdığı mağdur çocuğa yönelik işlediği suçu tek başına üstlendiğini söyleyerek, mağdurun ve ailesinin herhangi bir kusuru ve sorumluluğunun olmadığını söyleyerek, "Ancak diğer mağdurlara ilişkin olarak mağdurların ve ailelerinin kusur ve sorumlulukları mevcuttur" dedi.

293 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Metin Şenay'ı 4 çocuğa karşı ayrı ayrı, "12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar", "Cebir, tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından toplamda 293 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 687 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.