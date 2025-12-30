Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı!

30.12.2025 19:37:00
Güncellenme:
DHA
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Subaşı'nın gözaltına alındığı anlardan ilk görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Aleyna Tilki, 'Danla Bilic', İrem Sak, Şeyma Subaşı ve Mümine Sena Yıldız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Subaşı'nın gözaltına alındığı anlardan ilk görüntüler ortaya çıktı.

İlgili Konular: #uyuşturucu #gözaltı #Şeyma Subaşı