Son Dakika... Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Aleyna Tilki, 'Danla Bilic', İrem Sak, Şeyma Subaşı ve Mümine Sena Yıldız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Subaşı'nın gözaltına alındığı anlardan ilk görüntüler ortaya çıktı.