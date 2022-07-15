Son Dakika: Sezgin Baran Korkmaz ABD’ye iade edildi

Son dakika gelişmesi... ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama ve para transferi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere Avusturya'dan ABD'ye iade edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 23:37
Son Dakika: Sezgin Baran Korkmaz ABD’ye iade edildi
Abone Ol google-news

Kara para aklama ve para transferi dolandırıcılığıyla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye iade edildi.

VOA Türkçe'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz’ın Adalet Bakanlığı’na bağlı güvenlik gücü US Marshals’ın yetkilileri nezaretinde Utah eyaletine geldiğini bildirdi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler