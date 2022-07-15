Son Dakika: Sezgin Baran Korkmaz ABD’ye iade edildi
Son dakika gelişmesi... ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama ve para transferi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanmak üzere Avusturya'dan ABD'ye iade edildiğini açıkladı.
Kara para aklama ve para transferi dolandırıcılığıyla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye iade edildi.
VOA Türkçe'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz’ın Adalet Bakanlığı’na bağlı güvenlik gücü US Marshals’ın yetkilileri nezaretinde Utah eyaletine geldiğini bildirdi.
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