Son Dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam!

Son dakika gelişmesi... Art arda zamlara şimdi de sigara zammı eklendi. Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 17:42
Son Dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam!
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Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.

Özgür Aybaş'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:

ENFLASYONA DOĞRUDAN YANSIYACAK

Sigara fiyatlarına en son ocak ayında zam gelmişti.

Bir sigara grubuna da geçen salı günü (15 Mart 2022) zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle birlikte yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu nedenle, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak.



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