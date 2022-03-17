Son Dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam!

17 Mart 2022 Perşembe, 17:42

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.

Özgür Aybaş'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:

Zamlar devam ediyor pic.twitter.com/q66micjm3W — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) March 17, 2022

ENFLASYONA DOĞRUDAN YANSIYACAK

Sigara fiyatlarına en son ocak ayında zam gelmişti.



Bir sigara grubuna da geçen salı günü (15 Mart 2022) zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle birlikte yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu nedenle, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak.