Son dakika: Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek adliyede

Son dakika: Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek adliyeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 11:16
Son dakika: Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek adliyede
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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesine sevk edildi.


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