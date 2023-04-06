Son Dakika: Silahlı saldırıya uğrayan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasından ilk görüntüler

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:46

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:46

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik bir silahlı saldırı olduğuna dair açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu'nun yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan il başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır" denildi.

Kaftancıoğlu'nun açıklamasının ardından olay yerinden ilk görüntüler geldi.