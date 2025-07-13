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Son Dakika... Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya tutuklama talebi!

Son Dakika... Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya tutuklama talebi!

13.07.2025 21:20:00
Güncellenme:
ANKA
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Son Dakika... Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya tutuklama talebi!

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Bir kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında yer aldığı 6 kişi, 10 Temmuz günü gece yarısı polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

 

 

Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu altı kişi, Şile Belediyesi’ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soruşturmanın 1'i "gizli" olmak üzere, toplam 6 tanığın ihbarları üzerine başlatıldığı öğrenilmişti.

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