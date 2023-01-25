Son Dakika: Sinan Ateş soruşturmasında Tolgahan Demirbaş yeniden gözaltına alındı
Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin, soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş yeniden gözaltına alındı.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar; saldırının gerçekleştirildiği motosikleti kullanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alırken, bu isimlerden 15’i tutuklandı. Bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Habertürk'ün haberine göre, cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş idi. Ancak her iki gözaltı kararı sonrası Tolgahan Demirbaş, mevcut delil durumu değerlendirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum da kamuoyunda yoğun tartışmalara konu oldu.
Hafta başı itibarıyla Tolgahan Demirbaş'ın irtibatlarına dair çok önemli bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu gelişme üzerine Savcılık, Tolgahan Demirbaş ile birlikte daha önce serbest bırakılan E.Y.’nin gözaltına alınması talimatı verdi. Bu kapsamda İstanbul’da görev yapan Avukat S.Ö’nün de gözaltına alınması için emniyet talimatlandırıldı.
Savcılığın talimatı üzerine her üç isim de gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Emniyeti’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.
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