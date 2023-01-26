Son Dakika: Sinan Ateş suikastında Demirbaş ve Yüksel tutuklandı
Son dakika haberi... Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada dün gözaltına alınanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.
TUTUKLU SAYISI 17 OLDU
Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu.
Bu arada, gözaltında bulunan şüphelilerden Serdar Öktem'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 şüpheli tutuklanmış, 4 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
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