Son Dakika... Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e yapılan saldırıyı azmettirmişti: Elektronik kelepçeyi kırıp 2 kişiyi katletti!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:47

Güncelleme: 21.11.2024 - 16:45

Uğradığı silahlı saldırı sonucu önceki yıl hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçesi varken ve ev hapsinde tutulurken iki cinayet işledi.

Türkiye’nin gündeminde yer alan dava tartışmalara neden olurken Ateş ailesi de birçok saldırının hedefi olmuştu. Adalet arayan Abla Selma Ateş de saldırıya uğrayan isimlerdendi.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü son duruşmada Ateş’in annesi ve ablasına gerçekleştirilen saldırı girişiminin azmettiricisi olan Servet Bozkurt ev hapsine alınmıştı. İsmail Saymaz’ın Halk TV’de yer alan haberine göre saldırgan Servet Bozkurt eşini ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdü ve elektronik kelepçesini kırarak kayıplara karıştı. Bozkurt’un arandığı belirtildi.

Gözler Selma Ateş’e çevrilirken Cumhuriyet Ateş’e ulaştı. Ateş saldırıların bitmek bilmediğinin altını çizdi. ''Can güvenliğimizin olmadığını defalarca söyledik. İzmir’de çocuğumun yanında araç içindeyken saldırdılar, üzerimize araç sürdüler evimin camlarına bir şeyler attılar. Bursa’da takip edildim. Ankara Sincan’da arabam çizildi. Son olarak da Adliye’de saldırıya uğradım'' dedi.

"HER ŞEYİ BEKLİYORUM"

"Hâlâ böyle bir cinayete Türkiye'nin başkentinde nasıl teşebbüs edebildiler anlamıyorum. Türkiye'nin en güvenli yerinde kendi ülküdaşlarına kendi eski genel başkanlarına kasteden insanlardan her şeyi bekliyorum'' diyen Ateş ardından şöyle konuştu:

''Süreç boyunca da zaten Bizlere, sırf Sinan Ateş için adalet istiyoruz diye yapmadıklarını bırakmadılar. Sosyal mecralardan sahte hesaplardan tehdit ettiler hakaret ettiler küfür ettiler namus ve haysiyetimize kadar dil uzatma cüretinde bulunabildiler.

"SADECE İZLEDİLER... "

"Ve maalesef tüm Türkiye ve ülkemizin adli mercileri sadece bunları izledi. Eğer zamanında bu insanların yaptıklarının hesabı sorulsaydı zaten kardeşim bugün hayatta olurdu. Kaygılıyız, endişeliyiz ama asla korkmuyorum.

Sonuna kadar kardeşimin davasından vazgeçmeyeceğim. Sinan Ateş cinayetinin tasarlamış azmettirmiş en ufak bir müdahil olan herkes hak ettiği cezayı bulana kadar mücadeleye devam edeceğim."

Selma Ateş şöyle devam etti:

"Kamuoyunun görmesini ve bilmesini istiyoruz, karşımızdaki kişiler oldukça tehlikeli. Bizler varsayımsal kurgular yapmıyoruz, büyük bir tehlikenin içinde ve oldukça korumasız bir şekilde mücadelemizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bugün işlenen cinayetler, failler ve azmettiricilerin dikkate alındığında duruşma günü gerçekleşen saldırının çok daha vahim sonuçlanmamış olması teselli sayılabilir . Zira göz göre göre yaşadıklarımızın neticeleri giderek katlanılmaz hale gelmiştir, devletimizin bu konuda gerekli tedbirleri almasını önemle talep ediyoruz."

Selma Ateş sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Türk toplumuna ve özellikle yetkililere şunu hatırlatmak istiyorum. Unutulmamalıdır ki; cezasız kalan her suç, faili daha da azgınlaştırır. Hesap sorulmayan her cürüm, yeni zulümlere davetiye çıkarır. Biz artık bu toplumda sokak ortasında aydınların gazetecilerin, bilim adamlarının katledilmesini öldürülmesini izlemek istemiyoruz. Lütfen toplumsal olarak duyarlı olalım tepkimizi gösterelim. Bir vatan evladı, bir aydın kolay yetişmiyor. Ateş sadece düştüğü yeri yakmasın."

CİNAYETE İLİŞKİN YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

DHA'da yer alan bilgiye göre Bozkurt, evde boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çiftin çocukları komşularına sığındı.

Servet Bozkurt, bıçakla eşinin boğazını kesti. Aynı zamanda yurtdışına çıkış yasağı bulunan Bozkurt, elektronik kelepçeyi sökerek evden çıktı. Bozkurt, daha sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i, çalıştığı tekel bayiinde bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Elif Bozkurt ve Hasan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.