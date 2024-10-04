Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş’in saldırıya ilişkin ifadesi ortaya çıktı! Saldırgan ‘Gölbaşı Ülkü Ocakları’ üyesi mi?

Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:15

Güncelleme: 04.10.2024 - 15:21

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cinayetine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava 3 ay, 9 duruşmalık bir sürecin ardından karara bağlandı. Alınan kararlar kapsamında tutuklu sanık ve MHP’li avukat Serdar Öktem’in dosyasının ayrılması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Dosya savcısı İsmail Mermerci, mahkemenin bu kararına itiraz etti. Dosya savcısı Mermerci’nin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği dilekçede; “Sanığın tahliyesine karar verilmiş olmakla, sanığa isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti, atılı suça ilişkin olarak yasada belirtilen ceza miktarı da dikkate alınarak, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı açıktır ve sanığın yargılamadan kaçma tehlikesi mevcuttur” ifadeleri kullanıldı. Savcı Mermerci, sanık Öktem’in tutuklanmasına, aksi karar durumunda itirazın incelenmesi için dosyanın bir üst mahkeme olan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti.

MÜDDETI MUHAFAZA TALEBINDE DE BULUNULDU

Bununla birlikte Mermerci, aynı gerekçe ve taleple Çağlar Zorlu’nun tahliyesine de itirazda bulundu. Ayrıca Mermerci, diğer sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarına karşı, sanıklara karşıt istinaf yasa yoluna gidilmesi konusunda da gerekçeli karar yazılana kadar sürenin durdurulması talebi anlamına gelen “müddeti muhafaza talebinde” bulundu.

SALDIRGAN ‘GÖLBAŞI ÜLKÜ OCAKLARI’ ÜYESI MI?

Bu gelişmenin yanı sıra Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç, davanın kararının açıklanması için verilen arada eşiyle birlikte davanın görüldüğü Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun kafeteryasında saldırıya uğramıştı. Selma Ateş Kazanç ve eşi Merih Kazanç’a saldıran kişinin isminin Mert Can Kılıç olduğu saptandı. Selma Ateş Kazanç, Mert Can Kılıç hakkında şikayetçi oldu.

Söz konusu şikayet dilekçesinde olay şöyle anlatıldı:

“Sincan cezaevinin kafeteryasında kararı beklemek için eşim Merih Kazanç ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile oturduğumuz masada dava üzerine sohbet ediyorduk. Tanımadığım ve daha önce görmediğim beyaz montlu genç bir şahıs arkadan gelip boynumdan tutup çekmek suretiyle beni yere düşürdü. Bu saldırıyı gören eşim saldırgan bana daha fazla vurmasın diye engel olmaya çalıştı. Saldırgan bu sırada eşime de vurdu. Bu olayı gören kız kardeşim Sevda Ateş saldırganı engellemeye çalışınca saldırgan onu da yere düşürüp sürükledi. Çevredekilerin müdahalesiyle birlikte olayı gören polis geldi saldırganı aldı. Şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Bu olayın planlı bir eylem olabilmesi ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Zira şahsın Gölbaşı Ülkü Ocakları ile ilişkili olduğunu söylediler."