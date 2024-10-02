Sinan Ateş’in ablasına yumruklu saldırı: Selma Ateş’ten açıklama geldi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 22:21

Güncelleme: 02.10.2024 - 22:21

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 12’si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam ederken, bir şahıs Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine arkadan yaklaşıp yumrukla saldırdı.

Saldırganın adının Mertcan Kılıç olduğu, Yenikent Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.

Söz konusu olayın ardından Selma Ateş sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Selma Ateş'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün kardeşimin davasında karar duruşması vardı.

Verilen arada kimliğini bilmediğimiz bir kişi fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Eşimin desteğiyle fazla darbe almadan saldırıdan kurtuldum.

Ancak devletimizin mahkemesinde onlarca polisin yanı başında saldırı cesaretinde bulunulmasını kamuoyu vicdanına bırakıyorum

Biz kardeşimin katillerinin azmettiricilerini bulamamışken bize karşı saldırıları herkesin gözü önünde alenen azmettirmek suç değil midir?

Bir siyasetçi alenen hakaret ve tehditte bulununca bunun sonuçlarının olacağını düşünmemiş midir?

Yoksa istenilen bu mudur?

Adalet istemek suç mu ki biz aylardır hakaretlere ve tehditlere maruz kalıyoruz?

Türk milletine sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun. Biz kardeşimin davası için canımızdan olmaya hazırız ancak sizler adaletsiz bir ülkeye razı mısınız?"