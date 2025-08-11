Son Dakika... Sındırgı sallanmaya devam ediyor: Peş peşe depremler!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.08.2025 19:48:00
Balıkesir Sındırgı'da dün gece 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Söz konusu depremin ardından yüzü aşkın artçı deprem de gerçekleşti. AFAD saat 19.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. 19.52'de ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20.13'te de 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

