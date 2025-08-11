Son Dakika... Sındırgı sallanmaya devam ediyor: Peş peşe depremler!

Balıkesir Sındırgı'da dün gece 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremde onu aşkın yapı yıkılırken, bir yurttaş hayatını kaybetti.
Söz konusu depremin ardından yüzü aşkın artçı deprem de gerçekleşti.
AFAD saat 19.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:19:37:00 TSİ
Enlem:39.23361 N
Boylam:27.98889 E
Derinlik:11.9 km
Derinlik:11.9 km
19.52'de ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:19:52:03 TSİ
Enlem:39.18889 N
Boylam:28.17583 E
Derinlik:8.71 km
Derinlik:8.71 km
20.13'te de 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Büyüklük:4.5 (Mw)
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:20:13:33 TSİ
Enlem:39.20306 N
Boylam:28.15139 E
Derinlik:8.57 km
Derinlik:8.57 km