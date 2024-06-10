Otomobil ikiye bölündü: Feci kazada sürücü öldü!

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce direğe ardından da ağaca çarptığı otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:59
Otomobil ikiye bölündü: Feci kazada sürücü öldü!
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Antalya’da gece 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Havalimanı istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halindeki Burak Şahin yönetimindeki otomobil önce aydınlatma direğine, ardından da yol kenarındaki palmiye ağacına çarparak durabildi.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen ve ikiye bölünen araçtan çıkartılan sürücü Burak Şahin’in hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından genç sürücünün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.


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