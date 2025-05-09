Son Dakika... Sırrı Süreyya Önder’e suikast girişimine ilişkin DEM Parti sözcüsünden açıklama

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:55

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:17

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Sırrı Süreyya'ya suikast girişimine ilişkin konuştu.

Doğan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder'in aracında 2 Nisan’da düzenek bulunmasına ilişkin, "Yerleştirilen düzenek aracın lastiğini yırtıp patlatabilecek bir düzenek. Güvenlik yetkililerine durum hemen aktarıldı. Neden kamuoyu ile paylaşılmadığına ilişkin sorular var. Sırrı Süreyya Önder bunun istismar edilmesini istemedi. Bu ciddiye almamak, tedbir almamak olarak değerlendirilmemeli. Aksine bu olay titizlikle takip edildi. Kendisi ve partimiz ortak bir karar alarak bunu paylaşmak istemedi. Toplumsal kaygıyı artırmak istemedik" dedi.

Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını, mümkün olduğunu, istersek yapabileceğimizi gösterdi. Kendisini anlamak da vefa da bunu gerektirir. Suikast girişimi konusunu daha genişletilmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz konusu olan 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Oturduğu evin sitesinin güvenlik görevlisi kullandığı araç garaja park edilirken gelen sesten şüphelenip kontrol etmiş. Bir metal çubuktan bahsediyoruz. Bu düzenek lastiği yırtıp patlatabilecek keskinlikte. Akabinde Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Konunun hassasiyeti malumunuz. Güvenlik yetkililerine durum hemen intikal ettirildi, söz konusu düzenek de onlara teslime dildi. Neden kamuoyuyla paylaşılmadı? Önder bunun istismar edilmesini istemedi. Ciddiye almamak ihmalkarlık olarak değerlendirilmemeli. bu olay büyük bir ciddiyet ve titizlikle takip edildi. bu konuya ilişkin verdiğimiz karar da kendisinin ve partimizin ortak aldığı karardır. Kamuoyunu paniğe sürüklemek istemedik. Hangi araç? Makam aracı. Meclis Başkanvekili olduğu için farklı işleyen bir protokol söz konusu .Bu olay hassasiyetle takip edildi. Şu anda kadar elimize ulaşmış herhangi bir bilgi yok. Bu süreçle ilgili yeni bir gelişme olursa kamuoyuyla paylaşacağız. Bu olaydan sonra DEM Parti nasıl tedbirler aldı? Gerekli tüm tedbirler alındı, olay çok büyük bir titizlikle takip edildi."

PERVİN BULDAN'IN GEÇİRDİĞİ KAZA DOĞRULANDI

Doğan DEM Parti Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın İtalya’da trafik kazası geçirdiğine dair haberleri de doğruladı: "Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araç, içeride aynı zamanda Keskin Bayındır da var. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa katıldılar."

'PKK HER AN KONGRENİN TOPLANDIĞINI DUYURABİLİR'

PKK'nin kongresini topladığına ilişkin haberlere de değinen Doğan, "PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz" dedi.

Doğan'ın kongre meselesine ilişkin söyledikleri şöyle:

"PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı ve kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK’den açıklama gelmişti, hemen bir ateşkes açıklaması yapmışlardı. Sizlerle buluştuk ve ‘Biz bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz’ dedik. Silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluklar düşüyor, herkes cesaretle bu sorumluluğu taşımalı demiştik. Bugün yine bunu söylüyoruz. Ancak bu adımın sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuya ilişkin 'siyasete büyük görevler düşeceğine' ilişkin açıklaması, biz DEM Parti olarak yineliyoruz, demokratik bir Türkiye için hazırız. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu cesaretle kararlılıkla yapmaya hazırız."