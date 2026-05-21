Son dakika… Şişli Belediyesi’nde ikinci kayyıma da kayyım atandı

Şişli Belediyesi’nde dikkat çeken bir görev değişimi daha yaşandı. İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, 12 Mayıs’ta Şişli Belediye Başkan Vekili olarak kayyım atanmıştı. Şişli'deki koltuğunda sadece sekiz gün kalabilen kayyım Ayhan Terzi, Güngören Kaymakamlığına atandı.

Yerine bu kez Ali İkram Tuna’nın göreve getirildiği açıklandı. Böylece belediyede kısa süre içinde ikinci kez kayyım değişikliği yapılmış oldu.

BELEDİYEDEN PAYLAŞIM

Şişli Belediyesinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Şişli Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ali İkram Tuna görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkan Vekili Tuna'nın mesajına da yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla iş, sanat ve kültür dünyamızın kalbi Şişli ilçemize hizmet etmek üzere Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevimize başladık. Tarafımıza tevdi edilen bu emaneti taşıdığımız süre boyunca, sorunları yerinde tespit eden, çözüme halkımızı da dahil eden, tarafsız, eşit ve adil bir yönetim anlayışını esas alacağız. Şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşımla, Şişli Belediyesi'nin tüm imkan ve kaynaklarını sadece ve sadece kamusal yarar ilkesiyle, doğrudan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kullanacağız. Şişli ve yolu Şişli'den geçen tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ettiğim bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımı sunuyorum."