Son Dakika: Şişli'de doğalgaz borusu patladı... Cadde trafiğe kapatıldı
Şişli, yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Cadde trafiğe kapatıldı.
Şişli, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.
Cadde trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
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