Son Dakika: Şişli'de doğalgaz borusu patladı... Cadde trafiğe kapatıldı

Şişli, yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Cadde trafiğe kapatıldı.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:58
Son Dakika: Şişli'de doğalgaz borusu patladı... Cadde trafiğe kapatıldı
Abone Ol google-news

Şişli, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Cadde trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.


Şişli doğalgaz patlama

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler