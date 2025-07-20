Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Son Dakika... Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

20.07.2025 19:29:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Son Dakika... Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Image

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22), Muhteber Duran (54) olay yerinde, Yusuf Tanrıkulu (21) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulans helikopter ve ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Image

İlgili Konular: #ölü #trafik kazası #yaralı