Son Dakika... Sosyal medya fenomeni Enes Batur gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Operasyonun hedefinde, milyonlarca takipçisi bulunan ünlü komedyenler, müzisyenler ve sosyal medya içerik üreticileri yer aldı.

Soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur, İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; komedyen Hasan Can Kaya, 'Reynmen' olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş ve rap müzisyeni Emirhan Çakal’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler daha sonra serbest bırakılmıştı.