Son dakika... Sosyal medya fenomeni Mika Raun hakkında iddianame hazırlandı

Sosyal medya fenomeni Mika Raun hakkında, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, cinsiyet ve benzeri farklılıklara dayanarak alenen aşağılama” suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede, Raun’un özellikle sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin, toplumun bir kesimini hedef aldığı ve bu kesimi aşağılayıcı nitelik taşıdığı öne sürüldü.

İSTANBUL 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Savcılık, paylaşımların yalnızca bireysel ifade kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, söz konusu içeriklerin toplumsal bir kesime yönelik aşağılama içerdiğini kaydetti.

İddianamede, Raun’un “hamileyim” şeklindeki ifadelerle yaptığı paylaşımların, kadınların hamilelik durumunu alenen aşağılayıcı bir bağlamda kullandığı ve toplumda farklı değerlendirmelere yol açtığı ifade edildi.

İki suçlamadan gözaltına alınan Mika Raun, sadece uyuşturucu suçundan tutuklanmıştı. “Alenen aşağılama” davasında tutuksuz yargılanacak olan Raun'un başka bir suçtan tutukluluğu devam edecek.