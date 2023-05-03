Son Dakika: Soylu duyurdu... Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 524 şüpheli gözaltında
Son dakika haberi... Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu'nda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
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