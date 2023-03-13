Son dakika... Soylu duyurdu: Depremde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:14

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:37

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerle sarsıldı. AKP'nin 'asrın felaketi' diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştığı depremlerde, can kaybı da günden güne artıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile birlikte Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

CAN KAYBI 48 BİN 448'E YÜKSELDİ

Soylu yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Planlanan konteyner sayımız 115.585. Yani 115.585 aile konteynerlerde barındırılabilecek. Şu ana kadar kurulumu biten konteyner alan sayısı 239'da 23. kurulumu biten konteyner sayısı ise 21 bin. Konteynerde barınmaya başlayan kişi sayısı ise 85 bin.

* Kurulumu yapılan çadır sayısı 433.536. Bölgedeki toplam mobil tuvalet sayısı 13.808. Şu ana kadar yıkık bina sayımız 36.257 idi.

* 56 bin hem yıkılmış hem acil yıkılacak olan binanın 10 bini yüzde 20 civarı enkazı kalkmış durumda.

SOYLU'DAN 'SOSYAL MEDYA' TEPKİSİ

* Sosyal medya üzerinden yalan haber tekrarlanmakta. Milletimiz devletimiz gayret içinde. Birçok yalanla insanımızın moralini bozmak doğru bir yaklaşım değil.

CUMHURİYET'İN HABERİNE YANIT VERDİ

* AFAD, vatandaştan vinç parası aldı iddiasında bulunuldu. Vatandaşımıza sen evini yık diyen bir talimatımız yok. Böyle bir şey olmuşsa burada istismar vardır. Görevimiz bunun üzerine gitmektir.

* Seçimle ilgili 14 Mayıs'ta devlet olarak güvenliği sağlamak. Vatandaşımızın oy kullanmasındaki yükümlülükleri yerine getirmektir.