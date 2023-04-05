Son dakika... Soylu duyurdu: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:31

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:45

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

AKP'nin 'asrın felaketi' diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştığı depremlerde 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı.

CAN KAYBI ARTTI

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde can kaybının arttığını duyurdu. Öte yandan 'ölü sayısının az açıklandığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

CNN Türk'e konuşan Bakan Soylu, can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı, "Kimliklendirme çalışmaları sürüyor. Vefat sayısı güncellenecek. Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur" dedi.

Soylu, "Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız" açıklamasında da bulundu.

6 İL DAHA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

AFAD son yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesi haricinde, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinin de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıklamıştı.