Son Dakika... Soylu duyurdu: e-pasaport ve sürücü belgesinde yenilik

10 Mayıs 2022 Salı, 10:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni e-sürücü belgesinde değişiklikle ilgili bilgi verdi.

Soylu,"Yeni e-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni e-sürücü belgesinde de yeni e-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır" dedi.