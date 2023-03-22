Son Dakika... Soylu'dan Kökünü Kurutma Operasyonu açıklaması: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda toplam 212 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Yaşadığımız büyük afetin zorluklarını Ramazan'da Allah'tan daha kolaylaştırmasını niyaz ediyoruz. Depremin 45. gününde Adana'da 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. 6 ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim'de yine bir Kökünü Kurutma Operasyonu yapmıştık. Başarılı operasyonda evlatlarımız Adana'da uyuşturucu satan, koordine eden, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. Bu sabah saat 05.00'te kahramanlarımızı yine yola çıkardık.
212 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı, 212'sini gözaltına aldılar. Operasyonu başarıyla tamamladılar ve yakalanan şüphelileri adalete teslim ettiler.
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