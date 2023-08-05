Son Dakika: Süleyman Özışık yaşamını yitirdi

Son dakika gelişmesi... Hadi Özışık kardeşi Süleyman Özışık’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 00:55
Son Dakika: Süleyman Özışık yaşamını yitirdi
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Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti.

 

Özışık'ın ölüm haberini kardeşi ve İnternethaber Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Hadi Özışık, "Innâ lillâhi we innâ ileyhi raciun Kardesim Suleyman Özışık’ı kaybettik" ifadelerini kullandı.

 

 


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