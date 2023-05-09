Son Dakika: Süleyman Soylu açıkladı... İzmir'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 gözaltı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 07:31

Güncelleme: 09.05.2023 - 07:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu sonrası açıklama yaptı.

Soylu operasyona ilişkin "310 şüpheli gözaltına alındı, operasyonlar hala devam etmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümler son 5 yılda 270'e düşürülmüştür. Metruk bina belirleme anlayışına gidilmiş ve 126 bin 38 metruk bina belirlenmiştir. 91 bini yıkılmış, geri kalan özellikle 17 bin 694'ünün metrukluğu giderilmiştir" dedi.