Son Dakika: Süleyman Soylu açıkladı... İzmir'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yapılan 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu sonrası açıklama yaptı.
Soylu operasyona ilişkin "310 şüpheli gözaltına alındı, operasyonlar hala devam etmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümler son 5 yılda 270'e düşürülmüştür. Metruk bina belirleme anlayışına gidilmiş ve 126 bin 38 metruk bina belirlenmiştir. 91 bini yıkılmış, geri kalan özellikle 17 bin 694'ünün metrukluğu giderilmiştir" dedi.
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