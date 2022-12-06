Son Dakika... Süleyman Soylu duyurdu: Suç örgütlerine 'Silindir operasyonu' başlatıldı

06 Aralık 2022 Salı, 08:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLİNDİR OPERASYONU"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

55 organize suç örgütüne yönelik 50 ilde 502 şüphelinin yakalanması için başlatılan Silindir operasyonu başlatıldı. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alındı.

2022 yılındayız, henüz 1 ayımız daha var. 2703 gözaltı, 842 tutuklama var. Bu operasyonlar, 7-8 aylık, bazen 10 ay devam eden operasyonlardır. Kendi içinde riskleri olan operasyonlardır.

Tüm operasyonlarda 66 suç örgütü çökertildi. İllerimiz her yerde takip ettikleri operasyonları adliye çeviren yani sonuç alan çalışmalar yürütmüştür. Vatandaşımızın tek bir dayanağı vardır, hukuk devletidir. Organize suç örgütlerine karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız.