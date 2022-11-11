Son Dakika: Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

11 Kasım 2022 Cuma, 11:13

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında 8 Kasım’da yaptığı paylaşımda “Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, iki gün önce avukatı aracılığıyla 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

“KİŞİLİĞİNE GÖRE, EDERİNE GÖRE TAZMİNAT OLMALI”

Dava dilekçesinde, “Her ne kadar dava konusu hakaret ve iftira kapsamlı sözlerin ağırlığı, davalı Süleyman Soylu'nun kişiliği ve ekonomik ve sosyal durumu çok yüksek miktarlı tazminata hükmedilmesini gerektirmekte ise de bizzat müvekkilin, ‘Adamına göre, kişiliğine göre, ederine göre tazminat olmalı. Benim için Süleyman Soylu'nun değeri 5 paradır. O nedenle 5 paralık dava açılması lazım. Ancak madem ‘para’ birimi tedavülde yok, o halde 5 kuruşluk dava aç ve bunu da belirt’ talimatı çerçevesinde sadece 5 kuruşluk dava açma yoluna gidilmiştir" denildi.

SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 1 MİLYON TL'LİK DAVA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık hakaret davası açtıklarını açıkladı.

Soylu paylaşımında "Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar. Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık." dedi.