Son dakika... Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon: 54 gözaltı kararı, 11 şirket ile 4 derneğe kayyım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen yapılanma hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 13 Ağustos ve 21 Ağustos'ta yapılan operasyonların ardından, soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni delillerin değerlendirilmesi sonucunda bugün 3'üncü dalga operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 11 şirket ile 4 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre; ''Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.'' denildi.

Ayrıca söz konusu suçlarla bağlantılı 11 şirket ve 4 derneğe kayyım atanması talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında;

Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından 25.08.2026 günü eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda;

Başsavcılığımızca hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheli şahıstan, 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

2 şüpheli şahsın yurtdışında, 1 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu tespit edilmiş olup, 13 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir.

Atılı suçlarla bağlantılı 11 şirket ve 4 derneğe kayyım atanması talebinde bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos’ta kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapıya yönelik 17 ilde operasyon gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmış, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın bulunmuş, görüntüler basına yansımıştı. Alihan Kuriş ise ifadesinde ilgili altınların düğünden kalma takı olduklarını söylemişti.

Kuriş ve diğer şüphelilere “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “dolandırıcılık” ve “vergi kaçakçılığı” suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmada yapı ile bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketi bulunduğu ileri sürülüyor.