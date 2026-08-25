Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon: 54 gözaltı kararı, 11 şirket ile 4 derneğe kayyım

Son dakika... Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon: 54 gözaltı kararı, 11 şirket ile 4 derneğe kayyım

25.08.2026 09:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Son dakika... Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon: 54 gözaltı kararı, 11 şirket ile 4 derneğe kayyım

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü 3'üncü dalga operasyonu kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 38 kişi gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 11 şirket ile 4 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen yapılanma hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 13 Ağustos ve 21 Ağustos'ta yapılan operasyonların ardından, soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni delillerin değerlendirilmesi sonucunda bugün 3'üncü dalga operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 11 şirket ile 4 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre; ''Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.'' denildi.

Ayrıca söz konusu suçlarla bağlantılı 11 şirket ve 4 derneğe kayyım atanması talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında;

Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından 25.08.2026 günü eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; 

Başsavcılığımızca hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheli şahıstan, 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

2 şüpheli şahsın yurtdışında, 1 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu tespit edilmiş olup, 13 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir.

Atılı suçlarla bağlantılı 11 şirket ve 4 derneğe kayyım atanması talebinde bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos’ta kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapıya yönelik 17 ilde operasyon gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmış, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın bulunmuş, görüntüler basına yansımıştı. Alihan Kuriş ise ifadesinde ilgili altınların düğünden kalma takı olduklarını söylemişti.

Kuriş ve diğer şüphelilere “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “dolandırıcılık” ve “vergi kaçakçılığı” suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmada yapı ile bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketi bulunduğu ileri sürülüyor.

İlgili Konular: #Operasyon #Süleymancılar

İlgili Haberler

Süleymancılara operasyon... Alihan Kuriş'in kardeşi ve Erhan Yılmaz yakalandı
Süleymancılara operasyon... Alihan Kuriş'in kardeşi ve Erhan Yılmaz yakalandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın Marmaris Bozburun’da yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu iddia edildi.
Süleymancılar soruşturması: Alihan Kuriş'in kullandığı hattın yasal sahibi ile ilgili yeni ayrıntı
Süleymancılar soruşturması: Alihan Kuriş'in kullandığı hattın yasal sahibi ile ilgili yeni ayrıntı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Alihan Kuriş suç örgütü" ismi ile yürüttüğü soruşturmada çarpıcı bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. İfadesinde GSM hattı kullanmadığını söyleyen Kuriş'in, yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullandığı belirlendi.
Süleymancılara ikinci dalga operasyon: 12 kişi gözaltına alındı
Süleymancılara ikinci dalga operasyon: 12 kişi gözaltına alındı Süleymancılara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.