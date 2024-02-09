Son Dakika: Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı!
Son dakika haberi... İstanbul Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.
İstanbul Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.
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