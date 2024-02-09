Son Dakika: Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı!

Son dakika haberi... İstanbul Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:48
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İstanbul Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

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