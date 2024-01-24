Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü!

Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattı yolunda bir arabanın arızalanması nedeniyle, tramvay seferlerinin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı açıklandı. Metro İstanbul tarafından yapılan yeni açıklamada ise; seferlerin normale döndüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:02
Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü!
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Metro İstanbul, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan ikinci duyuruda ise, yaklaşık 1 saatin ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.


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