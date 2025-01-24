Son Dakika... Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın
Sultanbeyli'de 5 katlı binada yangın çıktı. Binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İstanbul Sultanbeyli’de 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Alev alev yanan bin metrekarelik atölye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş merkezinin beşinci katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1000 metrekare büyüklüğündeki iş yeri yangınına, 52 araç 139 itfaiye personeli müdahale etti. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI
Polis ekipleri çevrede önlem alırken, yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangına ilişkin çalışma başlatıldı.
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