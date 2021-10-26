Son dakika... Suriye-Irak tezkeresi TBMM'den geçti

Son dakika... Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresini iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yapılan oylamada; AKP, MHP ve İYİ Parti’nin “evet” oyu verdiği tezkereye, CHP ve HDP “hayır” oyu kullandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 18:23
Son dakika... Suriye-Irak tezkeresi TBMM'den geçti
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Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AKP, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Bu tezkere PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in ve hudutlarımızın ötesinde pusu kurup Türkiye'yi avlamaya çalışanların kabusudur. Türkiye'nin kendini koruma refleksi dünyanın en meşru hareketidir. Bu meşruiyetin TBMM tarafından tasdik edilmesi hayatidir" dedi. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na gönderilen Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ta PKK ve IŞİD unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir. İdlib'de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir. Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir."

Siyasi partiler, tezkereye ilişkin tutumunu günler öncesinden açıklamış, CHP Grubu’nun oyu merak konusu olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı partisinin grup konuşmasında tezkereye “ön şartsız evet” diyeceklerini belirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası “evet” oyu vereceklerini açıklamıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu tezkere, iktidarın gidiş tezkeresidir” ifadeleriyle “hayır” oyu vereceklerini söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından “tezkereye ‘Hayır!’ diyeceğiz” mesajını vermişti.

ÖZEL: HATAY VALİSİ'NE YAPTIRANLARIN...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yaptığı konuşmada, "34 evladımız şehit edildiğinde açıklamayı Hatay Valisi'ne yaptıranların bize ders verecek hakkı yoktur" dedi.

HDP: SURİYE SURİYE HALKLARININDIR 

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisi adına yaptığı konuşmada, "Sorunların değil çözümün tarafı olmalı; Suriye Suriye halklarındadır. Bizler tezkereye 'hayır' diyeceğiz" dedi. 

ÇEVİKÖZ: ANLAŞILAN, SEÇİMLER YAKLAŞTIKÇA İKTİDAR TEZKERELERİN SÜRESİNİ UZATIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, partisi adına yaptığı konuşmada, "Anlaşılan, seçimler yaklaştıkça iktidar tezkerelerin süresini uzatıyor; korkunun ecele faydası yoktur .Geliyor gelmekte olan gidiyor gitmekte olan. Operasyonların kurmay zekaya uymadığı ortada" dedi. 


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