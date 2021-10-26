Son dakika... Suriye-Irak tezkeresi TBMM'den geçti
Son dakika... Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresini iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yapılan oylamada; AKP, MHP ve İYİ Parti’nin “evet” oyu verdiği tezkereye, CHP ve HDP “hayır” oyu kullandı.
Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AKP, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.
"Irak'ta PKK ve IŞİD unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir. İdlib'de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir. Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir."
Siyasi partiler, tezkereye ilişkin tutumunu günler öncesinden açıklamış, CHP Grubu’nun oyu merak konusu olmuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı partisinin grup konuşmasında tezkereye “ön şartsız evet” diyeceklerini belirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası “evet” oyu vereceklerini açıklamıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu tezkere, iktidarın gidiş tezkeresidir” ifadeleriyle “hayır” oyu vereceklerini söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından “tezkereye ‘Hayır!’ diyeceğiz” mesajını vermişti.
Tezkere kabul edilmiştir. https://t.co/noHdiga2SI— TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) October 26, 2021
ÖZEL: HATAY VALİSİ'NE YAPTIRANLARIN...
HDP: SURİYE SURİYE HALKLARININDIR
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisi adına yaptığı konuşmada, "Sorunların değil çözümün tarafı olmalı; Suriye Suriye halklarındadır. Bizler tezkereye 'hayır' diyeceğiz" dedi.
ÇEVİKÖZ: ANLAŞILAN, SEÇİMLER YAKLAŞTIKÇA İKTİDAR TEZKERELERİN SÜRESİNİ UZATIYOR
CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, partisi adına yaptığı konuşmada, "Anlaşılan, seçimler yaklaştıkça iktidar tezkerelerin süresini uzatıyor; korkunun ecele faydası yoktur .Geliyor gelmekte olan gidiyor gitmekte olan. Operasyonların kurmay zekaya uymadığı ortada" dedi.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Özgür Özel'den çarpıcı 'Süleyman Soylu' iddiası
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- Mısır'da tarih yeniden yazılıyor: Khuwy
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Döviz bozduranların büyük korkusu
- Saray'dan çok sert Çavuşoğlu çıkışı