Son dakika... TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 5 ölü, çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı.
Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu paranın kaynağı ne?
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- Adalet bakanına açık mektup
- Burcu Esmersoy'dan 'İsrail' açıklaması
- Fulya Öztürk canlı yayında ölümden döndü!
- Elif Akkuş için hastaneye gözdağı
- Dilan ve Engin Polat'ın talebine savcılıktan ret kararı!
- Fenomen çift 100 milyonluk vurgun yaptı iddiası
- Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Cuma Oğlak Burcu Yorumu