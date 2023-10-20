Son dakika... TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 5 ölü, çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:40

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:55

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı.

Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.