Son dakika... TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 5 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:40
Son dakika... TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 5 ölü, çok sayıda yaralı var
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Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı.

Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.


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